В Египте столкнулись два пассажирских поезда, семеро погибших и более сотни раненых

В Египте в воскресенье, 8 ноября, произошла масштабная железнодорожная авария вблизи Каира. В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере семь человек, еще более 125 получили ранения. От удара несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта и местные власти.

Авария произошла в районе Эль-Айят провинции Гиза, недалеко от столицы страны. По данным властей, пассажирский поезд, курсировавший между Гизой и Фаюмом, врезался сзади в другой поезд, следовавший из Каира в Асуан на юге Египта.

В результате столкновения поезд, следовавший в Асуан, сошел с рельсов, а несколько его вагонов перевернулись на близлежащую сельскую дорогу.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 13:30 по местному времени. Один из свидетелей рассказал, что поезд в Асуан остановился, после чего в него врезался другой пассажирский состав.

По информации Министерства здравоохранения Египта, в результате катастрофы погибли по меньшей мере семь человек, а количество пострадавших превысило 125 человек.

Район Эль-Айят, где произошла авария, ранее уже был местом масштабных железнодорожных катастроф. В частности, в 2002 году в результате пожара в пассажирском поезде к югу от Каира погибли более 370 человек. Эта трагедия стала самой масштабной железнодорожной катастрофой в истории Египта.

В 2009 году в этом же районе произошло несколько столкновений поездов, в результате которых погибли десятки людей.

Напомним, в конце октября в Испании на железнодорожной станции в муниципалитете Урда провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда – AVE и Iryo. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 46 человек, есть раненые. Движение поездов между Мадридом и Андалусией приостановили.

Кроме того, в сентябре на севере Франции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали 44 человека. Одну 18-летнюю пассажирку в критическом состоянии эвакуировали в больницу вертолетом.

А в апреле в Индонезии вблизи Джакарты столкнулись два поезда. В результате аварии погибли по меньшей мере 14 человек, еще 84 получили ранения. Причины трагедии расследуют правоохранители.

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