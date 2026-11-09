Трамп намекнул, что границы Украины могут измениться в рамках мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется независимым и свободным государством, однако её территориальные границы могут измениться. Американский лидер заявил, что по итогам мирного урегулирования Украина будет иметь «немного другую форму».

Об этом стало известно из интервью Трампа программе 60 Minutes на телеканале CBS.

13 октября 2026, 15:27 За кулисами «дизель-шоу»: Украине предложили новый мирный план Новый мирный план для Украины предусматривает четыре пункта, касающихся восстановления, гарантий безопасности, экономического сотрудничества и прекращения боевых действий на линии фронта, – насколько они реалистичны.

Во время беседы журналист спросил американского президента, ожидает ли он, что война завершится сохранением свободной и независимой Украины.

«Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и они в конечном итоге получат Украину немного другой формы», – ответил Трамп.

Его слова могут свидетельствовать о возможности изменения украинских границ в рамках будущего мирного соглашения. В то же время президент США не уточнил, какие именно территориальные изменения имеет в виду.

Кроме того, во время интервью Трамп снова раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за предоставление военной и финансовой помощи Украине. По его утверждению, администрация Байдена якобы безвозмездно передала Киеву деньги и вооружение на сумму 350 млрд долларов.

Вместо этого Трамп подчеркнул, что при его президентстве США продают оружие европейским странам за полную стоимость, а не передают его Украине бесплатно.

Американский президент также выразил недовольство тем, что Вашингтон, по его словам, предоставил Украине огромное количество лучшего в мире вооружения, но ничего не получил взамен.

В конце беседы президент США в очередной раз повторил, что полномасштабная война россии против Украины якобы не началась бы, если бы на тот момент он возглавлял Белый дом.

Напомним, недавно генсек НАТО назвал маловероятным сценарием победу одной из сторон в войне в Украине, которую в 2022 году развязала российская федерация. Марк Рютте убежден, что боевые действия завершатся так называемым «своеобразным компромиссом».

Как сообщали СМИ, США рассматривают вариант мирного соглашения, которое предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе, ослабление санкций против россии и возобновление поставок российского газа в Европу. Взамен Украина может получить инвестиционный пакет и перспективу вступления в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО.

По данным Fox News, Владимир Зеленский допускает подписание мирного соглашения при условии сохранения большинства украинских территорий.

В то же время украинский президент ранее предположил, что последние действия и шаги США являются попыткой склонить Украину к капитуляции.

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