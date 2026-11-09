Госсекретарь США назвал один из главных вопросов переговоров по Украине

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности Украины являются ключевой темой переговоров с россией. США ожидают прогресса на встрече в Абу-Даби.
фото: X / Secretary Marco Rubio

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины остаются одним из ключевых вопросов переговоров о завершении российско-украинской войны. Он также выразил надежду на прогресс во время трехсторонней встречи Украины, США и россии, запланированной на 10–11 ноября в Абу-Даби.

Об этом Рубио сказал во время общения с журналистами, сообщает DRM News.

Территориальные требования Кремля: на какой компромисс может согласиться УкраинаАлексей Гарань объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

По словам госсекретаря, вопрос будущей системы безопасности Украины и Европы поднимался на всех этапах переговорного процесса.

«Постоянно поднимается один вопрос – необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно обсуждалась во время каждого разговора», – отметил Рубио.

Он пояснил, что прогресс, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп, касается, в частности, проработки будущей архитектуры безопасности после завершения войны.

В то же время Рубио подчеркнул, что первоочередной задачей остается прекращение боевых действий. Лишь после этого можно будет переходить к обсуждению следующих этапов. Сейчас стороны прорабатывают первоначальные предложения, а окончательных договоренностей пока нет.

Госсекретарь также выразил надежду, что определенного прогресса удастся достичь уже 10 ноября в Абу-Даби после прибытия представителей американской делегации – Джареда Кушнера и Стива Виткоффа.

Напомним, ранее Марко Рубио отмечал, что у США пока не наблюдают почвы для быстрого дипломатического финала войны в Украине в рамках мирного процесса.

Как известно, Киев уже утвердил состав делегации для трехсторонней встречи с участием США и россии, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Украинскую группу на этих переговорах возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

К запланированной на 10–11 ноября встрече в Абу-Даби присоединится Франция, а также будут представлены другие европейские государства.

Со своей стороны Кремль отправит в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем раньше. Отмечалось, что это может быть признаком готовности рф к более предметному обсуждению повестки дня и обстановки на передовой.

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США Абу-Даби Переговоры с россией Марко Рубио
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