Украина провела три испытания космических систем перехвата ракет – The Guardian

Национальная безопасность
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Украина провела три испытания систем перехвата ракет в ближнем космосе. Также Киев развивает собственную спутниковую сеть связи.
фото: GomSpace Group AB

Украина провела три испытания систем перехвата ракет в ближнем космосе, которые могут стать частью противодействия новым российским угрозам, в частности ракетам «Орешник». Параллельно Киев развивает собственные спутниковые технологии, чтобы уменьшить зависимость от американских систем связи.

Об этом пишет The Guardian.

Что известно о первом спутнике украинской сети OBRIAУкраинская HIMERA и датская GomSpace запустили первый спутник будущей сети связи OBRIA, которую сравнивают со Starlink. На инфографике «Слово и дело» – самое главное о запуске и будущем проекта.

По данным издания, толчком к активизации украинских космических разработок стали российские удары ракетами «Орешник», ограничения в работе Starlink и планы Москвы развернуть собственную спутниковую сеть «Рассвет».

В частности, 1 октября Украина совместно с датской компанией GomSpace объявила об успешном запуске спутника Obria Nano. Он стал первым тестовым аппаратом для будущей независимой украинской сети связи, которая, по предварительным планам, может насчитывать около 245 спутников.

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский подтвердил проведение трех испытаний экзоатмосферных систем перехвата. Они предназначены для поражения целей в ближнем космосе, в частности ракет, запущенных с летательных аппаратов на большой высоте.

По словам депутата, Украина уже продемонстрировала возможности таких систем и теперь работает над проверкой перспектив их серийного производства.

Вениславский также подчеркнул, что собственные космические технологии необходимы Украине для обеспечения независимости связи и управления войсками. В то же время финансирование таких разработок остается сложной задачей из-за значительных потребностей фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что примерно через шесть месяцев россия может получить возможность управлять ударными беспилотниками и ракетами над территорией Украины в режиме реального времени с помощью собственной спутниковой сети. Это может создать дополнительные вызовы для украинской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

На фоне этих угроз, по словам президента Владимира Зеленского, Украина также начала разработку собственной спутниковой системы связи, которая по принципу работы может быть похожа на Starlink.

А на инфографике «Слово и дело» можно подробнее узнать, что известно о первом спутнике украинской сети OBRIA.

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