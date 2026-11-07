Зеленский и Навроцкий отреагировали на стрельбу в Кракове

Президенты Польши и Украины Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский отреагировали на смертельную стрельбу в центре Кракова, в результате которой погибли пять человек. Польский лидер требует выяснить все обстоятельства нападения, а глава украинского государства выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с польским народом.

Об этом говорится в сообщениях президентов в соцсети Х.

Кароль Навроцкий заявил, что воспринял сообщения о трагических событиях в центре Кракова «с большой обеспокоенностью». По его словам, он поддерживает связь с соответствующими службами и ожидает полного выяснения обстоятельств инцидента.

«Я нахожусь на связи с соответствующими службами и ожидаю полного выяснения обстоятельств этих драматических событий. Глава Бюро национальной безопасности уже отправился в Краков», – сообщил президент Польши.

На стрельбу также отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он одним из первых назвал нападение терактом и сообщил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в городе.

«Полиция расследует мотивы и все обстоятельства нападения», – написал глава правительства.

Свою солидарность с Польшей выразил и президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил нападение и передал соболезнования семьям и близким погибших.

«В Кракове произошло шокирующее преступление. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Ничто не может оправдать это нападение, и мы уверены, что виновный понесет наказание», – написал украинский президент.

Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и подчеркнул, что Украина солидарна с Польшей и ее народом.

Напомним, 7 ноября на центральной Рыночной площади в Кракове водитель автомобиля заехал на главную площадь города и открыл огонь. По последним данным, в результате стрельбы погибли пять человек, есть пострадавшие. Подозреваемого задержали.

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