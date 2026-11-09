Силы ПВО в течение ночи сбили пять «Бандеролей» и более 270 российских дронов

Национальная безопасность
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В ночь на 9 ноября Россия атаковала Украину 317 беспилотниками, в том числе 105 реактивными. ПВО обезвредила 276 целей, зафиксированы попадания на 31 локации.
Фото Повітряні Сили

Российские войска в ночь на 9 ноября выпустили по Украине 317 ударных беспилотников различных типов, в частности 105 реактивных. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 8 ноября враг атаковал Украину 317 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами–имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско–Ахтарск, Шаталово, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Чауда, Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 271 вражеский БпЛА типа Shahed (81 из них – реактивные), пять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локации, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, российские войска в ночь на 9 ноября атаковали ударными беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16–летний ребенок.

А накануне российские войска трижды атаковали беспилотниками спасателей в Камышевахе Запорожской области, которые ликвидировали последствия авиаудара. В результате повторных ударов ранения получили двое работников ГСЧС, поврежден пожарно–спасательный автомобиль.

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