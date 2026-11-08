Россияне трижды атаковали спасателей в Камышевахе, есть раненые

Российские войска трижды атаковали беспилотниками спасателей в Камышевахе Запорожской области, которые ликвидировали последствия авиаудара. В результате повторных ударов ранения получили два сотрудника ГСЧС, поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

8 ноября 2026, 17:28 Удар по Камышевахе: 45 человек до сих пор числятся пропавшими без вести В Камышевахе Запорожской области седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября.

По информации ведомства, во время второго удара российский беспилотник попал в пожарно-спасательный автомобиль. Ранение получил водитель ГСЧС, а техника была повреждена.

Примерно через час, когда спасатели транспортировали поврежденную машину, российские войска атаковали в третий раз. В результате ранения получил еще один водитель-спасатель, а автомобиль получил дополнительные повреждения.

«Целенаправленная и циничная охота на тех, кто защищает и спасает гражданское население», – подчеркнули в ГСЧС.

Обоим пострадавшим спасателям оказывают медицинскую помощь.

Напомним, утром 2 ноября российские войска нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям.

Также сообщалось, что число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе возросло до 55 человек. За предыдущие сутки спасатели обнаружили под завалами тела и останки еще девяти погибших. Поисковая операция продолжалась, несмотря на постоянную угрозу повторных атак.

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