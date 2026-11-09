Мерц ответил, готов ли встретиться с путиным, если тот приедет на саммит в США

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не будет избегать разговора с Путиным на саммите G20 в Майами, если президент РФ приедет.
Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает личной беседы с российским президентом владимиром путиным во время саммита G20, который состоится в декабре в американском Майами. По его словам, он не будет избегать такой возможности, если Путин приедет на встречу.

Об этом Мерц заявил во время публичного общения с гражданами в немецком городе Хаген, сообщает издание Westfalenpost.

Путин может пропустить саммит G20 в США, но планирует встречу с Си Цзиньпином в Китае – СМИВладимир путин планирует лично посетить саммит АТЭС в Китае. В то же время его участие в саммите G20 в США остается маловероятным.

Журналист спросил канцлера, возможна ли его встреча с путиным на саммите. В ответ Мерц подчеркнул, что готов к разговору, если российский президент будет присутствовать.

«Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил путина. Если он будет там, я не буду избегать возможности провести с ним беседу», – сказал немецкий канцлер.

В то же время Мерц отметил, что путин пока не подтвердил свое участие в саммите.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил приглашение российского президента и министра иностранных дел рф Сергея Лаврова необходимостью сохранять каналы коммуникации с Москвой. По его словам, без диалога невозможно достичь договоренностей о прекращении войны.

Впрочем, СМИ сообщали, что глава Кремля, вероятно, проигнорирует встречу G20 и вместо этого планирует переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает возможность пригласить на встречу президента Украины Владимира Зеленского.

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Владимир Путин США Германия Саммит G20 Фридрих Мерц
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