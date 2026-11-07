В центре Кракова водитель открыл огонь из автомобиля, есть погибшие и раненые

В субботу, 7 ноября, в центре польского Кракова произошла стрельба. В результате инцидента погибли пять человек, еще как минимум 10 прохожих пострадали.

Об этом сообщают Onet и местная полиция.

Выстрелы прозвучали на Главной рыночной площади города. По словам представителя Государственной пожарной службы, неизвестный открыл огонь из автомобиля, который проезжал мимо толпы.

«Сразу после получения информации о том, что на рыночной площади были произведены выстрелы, на место происшествия направили все имеющиеся полицейские патрули», – сообщил Onet дежурный полицейский Кракова.

В Главном управлении полиции Кракова заявили о задержании подозреваемого в стрельбе. Во время инцидента ранения получили двое правоохранителей. По информации журналистов, среди случайных прохожих также есть 10 пострадавших.

По предварительным данным, водитель заехал на главную площадь города и начал стрелять. На витринах местных магазинов, в частности, заметили следы от пуль.

В местной полиции сообщили, что в результате стрельбы погибли пять человек. Правоохранители ранили стрелка выстрелом, сейчас его транспортируют в больницу.

Напомним, 24 сентября в польском городе Ярослав украинец с ножом напал на людей на территории монастыря бенедиктинок во время мессы.

Позже 31-летний гражданин Украины Игорь М. признал вину в убийстве священника Станислава Збойновича и покушении на убийство еще четырех человек в монастыре. Ему грозит пожизненное заключение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.