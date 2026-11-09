Поражение республиканцев обострило борьбу за президентскую номинацию на выборах 2028 года – WP

Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в США усилило конкуренцию среди потенциальных кандидатов на президентскую номинацию накануне выборов 2028 года.

Об этом пишет The Washington Post.

4 ноября 2026, 18:29 Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида Швеца Несмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

Политики-республиканцы начали активнее заявлять о собственных амбициях и критиковать действия администрации Дональда Трампа.

Одним из главных претендентов на участие в президентской гонке в 2028 году считается вице-президент США Джей Ди Вэнс. В то же время он пока не определился, будет ли принимать участие в президентской гонке. Среди его потенциальных конкурентов: губернатор Флориды Рон Десантис, губернатор Джорджии Брайан Кемп и сенатор Тед Круз.

Часть доноров Республиканской партии также призывает госсекретаря Марко Рубио рассмотреть возможность участия в выборах. Однако сам Рубио заявлял, что поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться.

Среди других политиков, которых упоминают в контексте президентской кампании 2028 года: директор Национальной разведки США Тулси Габбард, сенатор Рик Скотт, сенатор Джон Кеннеди, губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и бывший вице-президент Майк Пенс.

По данным издания, республиканцы смогут определиться с потенциальными кандидатами в начале 2027 года – ориентировочно в период с января по апрель. Одними из возможных тем, вокруг которых развернется внутрипартийная конкуренция, станут политика США в отношении Израиля, участие в зарубежных конфликтах, пошлины и налоговые льготы для бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США соратники президента Дональда Трампа перешли к открытой критике и обвиняют его в провале.

В медиа впоследствии появилась информация о том, что государственный секретарь США Марко Рубио может уйти из команды Трампа, чтобы сконцентрироваться на старте собственной президентской кампании 2028 года.

Впрочем, сам Рубио заявлял, что не собирается уходить из администрации Дональда Трампа. При этом он уклонился от ответа на вопрос о своих президентских амбициях и участии в выборах 2028 года.

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