Звонок лидеров Финляндии и Норвегии путину вызвал раскол среди союзников Украины – Politico

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским диктатором владимиром путиным вызвал серьезные разногласия среди европейских союзников Украины. Часть стран раскритиковала инициативу, считая, что прямые контакты с Кремлем могут лишь усилить позиции Москвы.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских политиков, дипломатов и чиновников.
Как известно, 27 октября Стубб и Стёре провели 90-минутный телефонный разговор с путиным из президентского дворца в Хельсинки. Их целью было усилить влияние Европы на переговоры по завершению войны в Украине, которые в настоящее время преимущественно контролирует администрация президента США Дональда Трампа.
Перед звонком лидеры Финляндии и Норвегии проконсультировались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора они передали путину позицию Киева, согласно которой территориальные вопросы могут обсуждаться только на личной встрече лидеров государств, а перед этим необходимо добиться деэскалации.
Также стороны обсудили безопасность в Балтийском море и будущие мирные переговоры в Абу-Даби. По словам Стёре, путин пообещал подготовить российскую делегацию к встрече, однако норвежский премьер остался не уверен в готовности Кремля к реальному мирному соглашению.
В то же время инициатива вызвала резкую критику среди европейских союзников. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны Европы должны действовать совместно, а не прибегать к самостоятельным дипломатическим шагам.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что мира необходимо добиваться благодаря силе, а не политике умиротворения. Инициативу также раскритиковали Литва и Эстония.
В частности, эстонский премьер Кристен Михал заявил, что Европа не должна выступать посредником и пытаться угодить диктатору.
Критику вызвало и то, что Стубб и Стёре, по мнению части союзников, недостаточно согласовали свои действия с другими европейскими лидерами. В то же время норвежский премьер подчеркнул, что не считал необходимым получать разрешение других стран на разговор.
Несмотря на споры, Зеленский поддержал инициативу, заявив, что лидеры Финляндии и Норвегии действительно помогают Украине. Позитивно оценил звонок и сам путин, назвав его правильным шагом.
Напомним, недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони упрекнула ЕС и призвала страны Европы согласовать подход к мирным переговорам по Украине. По ее мнению, многочисленные инициативы европейских стран без общего плана ослабляют позиции Европы и делают ее менее убедительной.
Также ранее издание Financial Times написало, что российский диктатор владимир путин большую часть телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии посвятил средневековой истории славян, а не обсуждению прекращения войны против Украины. В то же время норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре опроверг эту информацию.
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