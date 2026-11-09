Звонок лидеров Финляндии и Норвегии путину вызвал раскол среди союзников Украины – Politico

Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским диктатором владимиром путиным вызвал серьезные разногласия среди европейских союзников Украины. Часть стран раскритиковала инициативу, считая, что прямые контакты с Кремлем могут лишь усилить позиции Москвы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских политиков, дипломатов и чиновников.

29 октября 2026, 11:38 Звонок путину от лидеров Норвегии и Финляндии: пытается ли Кремль расколоть Европу Алексей Буряченко объяснил, почему путин согласился на разговор со Стьоре и Стуббом, как Кремль может использовать отдельный переговорный канал и какие риски и возможности это создает для Украины.

Как известно, 27 октября Стубб и Стёре провели 90-минутный телефонный разговор с путиным из президентского дворца в Хельсинки. Их целью было усилить влияние Европы на переговоры по завершению войны в Украине, которые в настоящее время преимущественно контролирует администрация президента США Дональда Трампа.

Перед звонком лидеры Финляндии и Норвегии проконсультировались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора они передали путину позицию Киева, согласно которой территориальные вопросы могут обсуждаться только на личной встрече лидеров государств, а перед этим необходимо добиться деэскалации.

Также стороны обсудили безопасность в Балтийском море и будущие мирные переговоры в Абу-Даби. По словам Стёре, путин пообещал подготовить российскую делегацию к встрече, однако норвежский премьер остался не уверен в готовности Кремля к реальному мирному соглашению.

В то же время инициатива вызвала резкую критику среди европейских союзников. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны Европы должны действовать совместно, а не прибегать к самостоятельным дипломатическим шагам.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что мира необходимо добиваться благодаря силе, а не политике умиротворения. Инициативу также раскритиковали Литва и Эстония.

В частности, эстонский премьер Кристен Михал заявил, что Европа не должна выступать посредником и пытаться угодить диктатору.

Критику вызвало и то, что Стубб и Стёре, по мнению части союзников, недостаточно согласовали свои действия с другими европейскими лидерами. В то же время норвежский премьер подчеркнул, что не считал необходимым получать разрешение других стран на разговор.

Несмотря на споры, Зеленский поддержал инициативу, заявив, что лидеры Финляндии и Норвегии действительно помогают Украине. Позитивно оценил звонок и сам путин, назвав его правильным шагом.

Напомним, недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони упрекнула ЕС и призвала страны Европы согласовать подход к мирным переговорам по Украине. По ее мнению, многочисленные инициативы европейских стран без общего плана ослабляют позиции Европы и делают ее менее убедительной.

Также ранее издание Financial Times написало, что российский диктатор владимир путин большую часть телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии посвятил средневековой истории славян, а не обсуждению прекращения войны против Украины. В то же время норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре опроверг эту информацию.

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