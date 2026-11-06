Россияне ночью атаковали Киевщину: повреждена энергетическая инфраструктура, есть раненые

В ночь на 6 ноября российские войска атаковали Киевскую область. В результате вражеского удара три человека пострадали в Бориспольском районе. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры в двух районах области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По данным ОВА, в Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Оба здания полностью уничтожены огнем.

Травмы получили трое местных жителей. У двоих людей медики диагностировали острую реакцию на стресс, еще один мужчина получил черепно-мозговую травму и ссадины extremities (конечностей).

Кроме того, в Белоцерковском и Обуховском районах в результате российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В Обуховском районе взрывной волной также выбило окна в учебном корпусе и общежитии одного из учебных заведений.

В настоящее время на местах попаданий и повреждений работают экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ночной атаки.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что все водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме.

По данным КГГА, давление в водопроводных сетях Киева поддерживается в пределах нормативных показателей.

Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения города.

Напомним, российские войска в ночь на 6 ноября выпустили по Украине 227 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Также как известно, российские оккупационные войска в четверг, 5 ноября, нанесли серию ударов по городу Запорожье. Враг применил, в частности, беспилотники и управляемые авиабомбы

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