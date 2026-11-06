В Киеве и еще четырех областях ввели аварийные отключения электроэнергии

В пятницу, 6 ноября, в столице Украины, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вынужденно введены аварийные отключения света объемом в 5 очередей.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме остается сложной. По состоянию на этот час в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии объемом 5 очередей. Это необходимо для недопущения снижения уровня напряжения в энергосистеме», – говорится в заявлении «Укрэнерго».

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

В других областях Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для других категорий потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей.

«Особенно сложной остается ситуация в Киеве. Из-за этого в течение дня графики отключений могут часто меняться. Энергетики непрерывно работают над стабилизацией ситуации и возвращением к прогнозируемым графикам отключений», – добавили в «Укрэнерго».

Также сегодня утром были зафиксированы обесточивания в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. В этих регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Ранее стало известно, что в Киеве жители жилых домов на Виноградаре перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроснабжения. По словам местных жителей, света в их домах нет уже третьи сутки.

Также вечером 4 ноября в Киеве жители сразу в нескольких районах перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. Из-за протестов движение транспорта на этих участках было затруднено.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал акции с перекрытием дороги в Киеве. По его словам, на энергетическом объекте не хватало сотрудников, из-за чего восстановительные работы затянулись.

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