В Днепре и четырех районах Киевщины ввели экстренные отключения света

В воскресенье вечером, 1 ноября, в Днепре и четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

29 октября 2026, 17:38 Конотоп пережил пять дней без света: как городам подготовиться к блэкаутам зимой Святослав Павлюк объяснил, почему города не могут обеспечить население электроэнергией от генераторов и как подготовиться к длительным перебоям со светом, водой и теплом.

«Днепр: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», – сообщили в компании.

Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, как только это позволит ситуация с безопасностью.

При этом в ДТЭК подчеркнули, что по решению Укрэнерго были введены экстренные отключения в Броварском, Вышгородском, Бучанском и Бориспольском районах Киевской области. В остальных районах области действуют стабилизационные отключения.

Как уточняется, эти ограничения не предусмотрены графиками, поэтому прогнозировать продолжительность отключений пока невозможно.

Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

А накануне в Днепре после российских атак были обесточены более 350 тысяч абонентов.

Как известно, 30 октября в столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры. Из-за обесточивания нескольких таких объектов в городе возникли перебои с водоснабжением.

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