В Днепре и четырех районах Киевщины ввели экстренные отключения света

В воскресенье вечером, 1 ноября, в Днепре и четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
«Днепр: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», – сообщили в компании.
Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, как только это позволит ситуация с безопасностью.
При этом в ДТЭК подчеркнули, что по решению Укрэнерго были введены экстренные отключения в Броварском, Вышгородском, Бучанском и Бориспольском районах Киевской области. В остальных районах области действуют стабилизационные отключения.
Как уточняется, эти ограничения не предусмотрены графиками, поэтому прогнозировать продолжительность отключений пока невозможно.
Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
А накануне в Днепре после российских атак были обесточены более 350 тысяч абонентов.
Как известно, 30 октября в столице зафиксировали три попадания в один из объектов критической инфраструктуры. Из-за обесточивания нескольких таких объектов в городе возникли перебои с водоснабжением.
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