Киев массированно обстреляли баллистикой: что известно (дополнено)

Национальная безопасность
Читати українською
Россия атакует Киевщину баллистическими ракетами. Воздушные силы сообщили об угрозе для Киева и области, а Кличко подтвердил взрывы в пригороде столицы.
Фото условное: Reuters

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Соломенском районе обломки повредили пятиэтажный жилой дом, также возник пожар в нежилом здании.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

По информации КГВА, в результате атаки в Соломенском районе загорелось нежилое здание. Кроме того, обломки попали в пятиэтажку.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по другому адресу в еще одном пятиэтажном жилом доме взрывной волной повредило остекление окон.

На места событий направили экстренные службы. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

До этого Кличко сообщал о взрывах в пригороде столицы и российском ударе баллистикой по объектам инфраструктуры.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил, что войска российской федерации готовятся нанести новые удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Вечером 6 ноября россияне ударили дронами по Броварскому району Киевщины. Сообщалось о двух пострадавших из-за атаки, в частности, раненого мужчину достали из-под завалов дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Киев Инфраструктура Атака Обстрел Баллистическая ракета
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Киев массированно обстреляли баллистикой: что известно
Зеленский готовит кадровые изменения в ВСУ вместе с главкомом Драпатым
Атака дронов на Киевщину: мужчину деблокировали из-под завалов, есть пострадавшие
Дело «Карфаген»: ВАКС избрал меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ
итогиЗа фигуранта операции «Карфаген» Ценова внесли залог, а в рф атаковали Афипский НПЗ. Главное за день
Россия готовит новый удар по энергетике и мостам через Днепр – Зеленский
В Киеве ухудшилась ситуация со светом из-за повреждения энергетического объекта в Житомире
Один из крупнейших НПЗ россии остановил работу после атаки дронов – Bloomberg
Норвегия выделила Украине более 50 млн долларов для выплаты зарплат и пенсий
Стрельба в Тернополе 5 ноября: задержанному мужчине взяли под стражу
Больше новостей