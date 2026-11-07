Киев массированно обстреляли баллистикой: что известно (дополнено)

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Соломенском районе обломки повредили пятиэтажный жилой дом, также возник пожар в нежилом здании.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

По информации КГВА, в результате атаки в Соломенском районе загорелось нежилое здание. Кроме того, обломки попали в пятиэтажку.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по другому адресу в еще одном пятиэтажном жилом доме взрывной волной повредило остекление окон.

На места событий направили экстренные службы. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

До этого Кличко сообщал о взрывах в пригороде столицы и российском ударе баллистикой по объектам инфраструктуры.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил, что войска российской федерации готовятся нанести новые удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

Вечером 6 ноября россияне ударили дронами по Броварскому району Киевщины. Сообщалось о двух пострадавших из-за атаки, в частности, раненого мужчину достали из-под завалов дома.

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