СБУ задержала подозреваемого в подрыве днепровского чиновника Федько в 2025 году

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля главы Левобережной администрации Днепровского горсовета Юрия Федько в апреле 2025 года.

Об этом сообщают пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в апреле 2025 года подозреваемый по заданию представителя государства-агрессора заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль чиновника Днепровского горсовета, припаркованый возле многоэтажного дома. Когда мужчина сел в автомобиль, произошел взрыв, в результате чего он скончался на месте.

«По результатам комплекса следственно-оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении теракта. 3 ноября 2026 года его задержали. Во время обыска у него изъяты доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению», – говорится в сообщении ОГП.

При этом, по данным СБУ, подозреваемый более полутора лет скрывался от правосудия за совершение теракта. По данным следствия, мужчина был завербован россиянами через своего знакомого, проживающего во временно оккупированном Луганске. Вскоре фигурант получил агентурное задание на ликвидацию украинского чиновника Юрия Федько, жившего в соседнем доме.

Для подготовки теракта злоумышленник обустроил на балконе своей квартиры скрытый видеорегистратор, чтобы установить авто жертвы и примерное время его выхода из дома.

«Позже агент получил из россии координаты тайника, из которого он забрал самодельное взрывное устройство. Ночью накануне теракта фигурант снарядил взрывчатку на основе пластида и оборудовал ее датчиком движения, после чего закрепил бомбу под водительским сиденьем», – заявили в СБУ.

Как отмечается, во время обысков у задержанного изъяты видеорегистратор и два смартфона, которые он поочередно использовал для контактов с российским спецслужбистом.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 УК Украины – совершение террористического акта, повлекшее гибель человека. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, утром 4 апреля 2025 года в Днепропетровской области произошел взрыв автомобиля, в результате чего был ранен местный чиновник Юрий Федько и его жена. Впоследствии стало известно, что Федько скончался во время оказания помощи в больнице.

На инфографике «Слово и дело» – как быстро находили корректировщиков и исполнителей кровавых терактов россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.