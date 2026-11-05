Операция «Карфаген»: заместителю начальника ДСР Нацполиции Ценову избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд взял под стражу до 3 января 2027 года фигуранта дела «Карфаген» – первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова.

Также в качестве альтернативы был определен залог в размере 15 млн грн.

Такое решение принял судья ВАКС Владимир Воронько.

Как известно, Ценова подозревают в участии в преступной организации и в получении неправомерной выгоды. Фигурантам дела инкриминируют прикрытие мошеннических колл-центров, наркоторговлю, изготовление фальшивых денег, похищение и пытки людей.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

По данным медиа, на записях НАБУ Ценов фигурирует под псевдонимом «Прайс». Следствие считает, что он обеспечивал полицейское прикрытие колл-центров.

Также по данным САП, другой фигурант дела Осипов должен был обеспечивать сокрытие преступной деятельности и не позднее 5 января 2026 года привлек Ценова к преступной организации.

«С 05.01.2026 по 27.07.2026 между ними была тесная коммуникация, которая заключалась в том, что Осипов скидывал перечень адресов колл-центров, где указывал адрес, расположение, количество работников, площадь помещения и правоохранительными органами, в частности ДСР Нацполиции, принимались меры для непроведения следственных действий, обысков», – рассказал прокурор САП Карась.

В феврале 2026 года Ценов отправлял адреса колл-центров в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Одессе. Также он отправлял реквизиты криптокошелька для перечисления средств.

Ценова подозревают в трех особо тяжких преступлениях.

Прокуроры заявили, что также есть риски скрытия подозреваемого. У него – трое детей, что дает право покидать территорию Украины. Кроме этого, он имеет широкие связи с судьями, прокурорами, следователями и другими должностными лицами.

Сторона обвинения отметила, что Ценов во время обыска отказался от сотрудничества с НАБУ, в частности отказался назвать пароль от телефона. На рабочем месте должностного лица также изъяли 45 тысяч долларов.

Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 20 млн грн. В свою очередь, адвокат заявлял, что его подзащитный не препятствовал следственным действиям. Защита просила избрать Ценову домашний арест или содержание под стражей с залогом в 998 тыс. грн.

Напомним, накануне НАБУ и САП сообщили о подозрении двум высокопоставленным чиновникам Нацполиции, начальнику ДЗНД СБУ и основателю боксерского клуба, фигурирующим в расследовании НАБУ в рамках операции «Карфаген».

Как известно, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, которая подкупала высокопоставленных чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, в том числе должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за покрывательство схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

На фоне расследования Нацполиция отстранила фигурантов от исполнения обязанностей на время проверки, а временно исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников спецслужбы, фигурирующих в деле «Карфаген».

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