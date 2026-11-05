Операция «Карфаген»: генералу СБУ, полицейским и другим фигурантам вручили подозрения

Политика
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НАБУ и САП сообщили о подозрении фигурантам дела Карфаген: Владимиру Ценову, Александру Демьянчуку и Александру Рыбалко, а также генералу СБУ Сергею Дуке.
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НАБУ и САП сообщили о подозрении двум высокопоставленным чиновникам Нацполиции, начальнику ДЗНД СБУ и основателю боксерского клуба, фигурирующим в расследовании НАБУ в рамках операции «Карфаген».

Об этом журналисту «Слово и дело» сообщили собеседники в антикоррупционных органах.

Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупцииМихаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

НАБУ и САП сообщили о подозрении первому заместителю начальника ДЗНД СБУ Сергею Дуке («Аким»), заместителю руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову («Прайс»), экс-чиновнику уголовного розыска Киевщины Александру Демьянчуку («Консультант»), Андрею Осипову («Криминал») и основателю боксерского клуба Александру Рыбалко.

Как известно, Владимир Ценов – первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции, исполнявший обязанности руководителя этого подразделения. На записях НАБУ он фигурирует под псевдонимом «Прайс». Следствие считает, что он отвечал за прикрытие деятельности колл-центров со стороны полиции.

Среди задержанных Александр Демьянчук – заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. На записях НАБУ он фигурирует как «Консультант».

Еще один фигурант, Александр Рыбалко, спортсмен из Житомирщины и основатель боксерского спортивного клуба «Удар-Коростень». В материалах дела он упоминается под псевдонимом «Боксер».

Среди фигурантов также заместитель начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майор Сергей Дука, который, по данным НАБУ, угрожал детективам огнестрельным оружием и препятствовании проведению обыска.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, подкупавшей высокопоставленных чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, в том числе должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за крышевание схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

На фоне расследования Нацполиция отстранила фигурантов от исполнения обязанностей на время проверки, а временно исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников спецслужбы, фигурирующих в деле «Карфаген».

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