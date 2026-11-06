Один из крупнейших НПЗ россии остановил работу после атаки дронов – Bloomberg

Ярославский нефтеперерабатывающий завод «ЯНОС» в россии полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 3 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

3 ноября 2026, 18:01 Война за нефть и свет: чего ждать от боевых действий зимой Россия не выполнила задач на фронте, а поэтому будет выбивать украинский тыл – то же самое будет делать и Украина.

Мощность предприятия составляет около 300 тысяч баррелей в сутки. Завод обеспечивает нефтепродуктами российскую столицу и близлежащие регионы – это крупнейший рынок потребления горючего в стране.

Напомним, российский завод «ЯНОС» уже неоднократно становился целью атак. Только в 2026 году пожары на территории «Славнефть-ЯНОС» до этого фиксировались по меньшей мере девять раз.

Также сообщалось, что всего за три дня Украина поразила НПЗ, которые обеспечивают 10% нефтепереработки россии.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых Киев не будет бить по НПЗ россии.

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