«Наихудшая ситуация – в Киеве»: Зеленский заявил, что столичные власти не подготовились к зиме

По состоянию на 6 ноября, худшая ситуация с подготовкой к зиме фиксируется в Киеве, из-за того, что городские власти не выполнили соответствующие решения, а население столицы столкнулось с длительными отключениями света и воды.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

14 октября 2026, 16:37 Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зиме Александр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

«Провел селектор по ситуации в регионах с ликвидацией последствий российских ударов и энергоснабжением. Худшая ситуация – в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные», – заявил он.

Президент подчеркнул, что фактически это «последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону», а также регулярных вражеских атак на энергетику страны.

По его словам, в настоящее время правительство обеспечивает дополнительную помощь, в частности, относительно поставок оборудования и ускорения работ.

Зеленский также отметил, что заслушал доклады о ситуации в Днепре, Харькове, Одессе, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Сумской и Киевской областях.

«Отдельно проговорили с представителями энергетических компаний – как государственных, так и частных – относительно необходимости привлечь дополнительные бригады и ускорить восстановление», – добавил президент.

Как известно, по состоянию на пятницу, 6 ноября, в Киеве к отоплению подключили уже 55% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, а еще около 45% ожидают подключения.

Напомним, в октябре народные депутаты приняли решение вызвать мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду из-за проблем с подготовкой столицы к зимнему периоду. Кличко в ответ заявил, что обвинения в срыве отопительного сезона распространяют ресурсы, связанные с центральной властью. Он подчеркнул, что отопительный сезон еще не начался, а город регулярно предоставляет информацию о подготовке к зиме.

Впоследствии Кличко выступил в Верховной Раде, где отверг обвинения в недостаточной подготовке столицы к зиме и обвинил центральную власть в давлении и лживой кампании.

Также сообщалось, что недавно энергетический штаб определил первоочередные задачи по защите украинской энергосистемы от российских атак. Отдельное внимание уделили ситуации в Киеве.

А ранее Зеленский анонсировал управленческие решения по Киеву из-за отставания столицы в вопросе выполнения Плана стойкости.

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