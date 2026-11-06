ВСУ впервые провели более 30 тысяч миссий с помощью НРК в течение месяца

В течение октября подразделения Сил обороны Украины впервые совершили за один месяц более 30 тысяч миссий с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

20 июля 2026, 13:38 Украинские НРК: характеристики «Бандуры», «Вепря», NUMO и других наземных платформ «Слово и дело» показывает на инфографике характеристики украинских наземных роботизированных комплексов для боя, эвакуации раненых, логистики и минирования.

Как отмечается, за месяц бойцы совершили 31 398 логистических и эвакуационных миссий на НРК, каждую из которых зафиксировали и верифицировали через боевую систему DELTA. Уточняется, что показатель октября является рекордным с начала текущего года.

По данным оборонного ведомства, количество миссий поэтапно росло ежемесячно в течение года:

январь – 7 511;

февраль – 7 960;

март – 9 072;

апрель – 11 028;

май – 14 059;

июнь – 16 663;

июль – 19 935;

август – 25 136;

сентябрь – 28 491;

октябрь – 31 398.

«В течение первых десяти месяцев года количество задач, выполненных наземными роботизированными комплексами, выросло более чем в 4 раза», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября экс-министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске проекта «Армия роботов», который должен масштабировать использование роботизированных систем на фронте и уменьшить риски для военнослужащих.

А летом 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины новый разведывательно-ударный НРК «Змей мини ударный».

Как известно, СБС ВСУ установили рекорд по количеству пораженных российских военных за месяц. Кроме этого, бойцы 115-й отдельной механизированной бригады поразили российский вертолет Ми-28НМ на территории россии с помощью беспилотника-перехватчика.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в октябре российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.

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