ВСУ впервые провели более 30 тысяч миссий с помощью НРК в течение месяца

В течение октября подразделения Сил обороны Украины впервые совершили за один месяц более 30 тысяч миссий с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Как отмечается, за месяц бойцы совершили 31 398 логистических и эвакуационных миссий на НРК, каждую из которых зафиксировали и верифицировали через боевую систему DELTA. Уточняется, что показатель октября является рекордным с начала текущего года.
По данным оборонного ведомства, количество миссий поэтапно росло ежемесячно в течение года:
- январь – 7 511;
- февраль – 7 960;
- март – 9 072;
- апрель – 11 028;
- май – 14 059;
- июнь – 16 663;
- июль – 19 935;
- август – 25 136;
- сентябрь – 28 491;
- октябрь – 31 398.
«В течение первых десяти месяцев года количество задач, выполненных наземными роботизированными комплексами, выросло более чем в 4 раза», – говорится в сообщении.
Напомним, в конце сентября экс-министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске проекта «Армия роботов», который должен масштабировать использование роботизированных систем на фронте и уменьшить риски для военнослужащих.
А летом 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины новый разведывательно-ударный НРК «Змей мини ударный».
Как известно, СБС ВСУ установили рекорд по количеству пораженных российских военных за месяц. Кроме этого, бойцы 115-й отдельной механизированной бригады поразили российский вертолет Ми-28НМ на территории россии с помощью беспилотника-перехватчика.
Также, по данным президента Владимира Зеленского, в октябре российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и тяжелоранеными, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.
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