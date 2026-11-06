Российские войска накрыли УАБами Сумы, есть пострадавшие

Национальная безопасность
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Оккупанты 6 ноября нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами по Сумской общине. В результате атаки есть пострадавшие.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска в пятницу, 6 ноября, нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами по Сумской общине. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Попадание зафиксировали на четырех локациях, под атакой оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

По информации местных властей, пострадали трое человек, среди которых женщина с тяжелыми травмами.

«Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. На местах работают соответствующие службы. Продолжается обследование поврежденных территорий и ликвидация последствий ударов», – добавил Григоров.

Напомним, что россияне ночью 6 ноября атаковали Киевскую область. Три человека пострадали в Бориспольском районе, повреждены энергетическая инфраструктура и здания.

Также сообщалось, что в поселке Камышеваха Запорожской области по состоянию на пятые сутки спасательных работ из-под завалов деблокировали уже 53 погибших.

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Пострадавшие Сумы Вторжение России Война в Украине Управляемая авиабомба
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