Верховный Суд признал законной конфискацию состояния семьи экс-руководителя Харьковского ТЦК

Верховный Суд подтвердил законность взыскания необоснованных активов семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артема Требесова.

Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил законность решений судов первой и апелляционной инстанций ВАКС о признании необоснованными активов, находившихся в пользовании семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП А. Требесова», – говорится в заявлении САП.

Отмечается, что в течение 2023–2024 годов близкими лицами военного, который на момент приобретения активов занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП, приобретены в частную собственность автомобили «BMW X6», 2023 г.в., и «Toyota Camry Hybrid», 2022 г.в., общей стоимостью 4 850 170 гривен.

«Однако анализом доходов и расходов чиновника и его семьи было установлено: приобрести указанное имущество за счет законных доходов – невозможно», – отметили в САП.

Решением суда в доход государства взыскан один из автомобилей и стоимость другого, что составляет более 4 млн гривен.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, перед этим Верховный суд приостановил исполнение решения о гражданской конфискации автомобиля BMW X6 2023 года выпуска, который был зарегистрирован на родственника бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артема Требесова, в связи с постановлением Кассационного гражданского суда.

Также мы информировали, что Верховный суд остановил исполнение решения о конфискации автомобиля и квартиры, которые приобрела в собственность семья бывшего депутата Гороховского сельского совета Баштанского района Николаевской области Петра Кугляра. Само решение пересмотрят.

Кроме этого стало известно, что ВАКС удовлетворил иск министерства юстиции и постановил взыскать в доход государства 79 железнодорожных вагонов, принадлежащих российскому акционерному обществу «Интер Карго Компани» и находящихся в опосредованном владении российского предпринимателя Станислава Гамзалова.

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