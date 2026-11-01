В россии после атаки вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших НПЗ «Лукойла»

В ночь на 1 ноября в городе Кстово Нижегородской области рф прозвучали взрывы. Под атакой, вероятно, оказался нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Об этом пишут украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+ и Supernova+, а также российское медиа Astra.

15 октября 2026, 16:47 Удары по российским НПЗ: гарантируют ли уступки США Украине мир и военную помощь Политолог Валерий Дымов объяснил, почему Украине не стоит прекращать удары по российским НПЗ из-за давления США, может ли Европа компенсировать американскую помощь и как это повлияет на позиции Киева на переговорах.

После взрывов, которые прозвучали в Нижегородской области рф, в городе Кстово произошел пожар на территории НПЗ.

Местные жители публикуют в сети видео и фото с места события. На кадрах виден пожар, также сообщается о новых взрывах.

НПЗ в Кстово, расположенный в глубоком тылу рф, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. Согласно открытым данным, он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год.

Как известно, 26 августа украинские военные уже атаковали мощности этого НПЗ в Нижегородской области.

Впрочем, информация о поражении еще требует подтверждения. Российские власти атаку пока не комментировали.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что с середины октября украинские военные временно приостановили удары по российским НПЗ из-за давления президента Дональда Трампа. По предположениям медиа, неформальная пауза должна была продлиться как минимум до завершения промежуточных выборов в США.

Впрочем, уже 30 октября в Новокуйбышевске Самарской области россии в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на местном НПЗ, производящем реактивное топливо для российских ВВС.

На следующий день, в ночь на 31 октября, дронами был поражен нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Новойл» в Уфе, где после взрывов вспыхнула установка каталитического риформинга Л-35 – один из основных элементов технологического процесса.

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