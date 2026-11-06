Стрельба в Тернополе 5 ноября: задержанному мужчине взяли под стражу

Жителя Тернополя, подозреваемого в стрельбе в одном из магазинов города 5 ноября, взяли под стражу. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы человека, хулиганство с применением оружия и угроза правоохранителям.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

По версии следствия, утром 5 ноября мужчина в состоянии опьянения вошел в магазин на бульваре Даниила Галицкого с травматическим пистолетом, ножом и страйкбольной гранатой. Там он, по данным правоохранителей, угрожал двум работницам: одну силой вытолкал в торговый зал, а другой удерживал в складском помещении, угрожая убийством и подрывом гранаты.

Когда прибыла полиция охраны, подозреваемый, как утверждает следствие, направил на стражей порядка пистолет и несколько раз выстрелил в их сторону. В ходе инцидента в магазине также взорвалась граната.

В случае доказательства вины мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще один получил ранения и попал в больницу. Полицейские задержали вероятного стрелка.

А в октябре сообщалось, что в помещении территориального центра комплектования на Печерске в Киеве мужчина открыл стрельбу. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих.

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