Войска рф массированно обстреляли Никополь и район, ранены гражданские

В пятницу, 6 ноября, российские войска нанесли более 50 ударов по Днепропетровщине, массированно атаковав Никопольский район. В результате серии ударов по меньшей мере трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

«Три человека получили ранения. Более 50 раз враг атаковал 6 районов. Бил беспилотниками, артиллерией и авиабомбами», – заявил руководитель области.

Как отмечается, на Никопольщине враг бил по райцентру, Марганецкой, Червоногригоровской, Мировской и Покровской общинам, в результате чего были повреждены многоквартирные и частные дома, магазин и автомобиль.

По данным ОВА, во время вражеских ударов ранения получили две женщины в возрасте 64 и 76 лет и 38-летний мужчина. Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

При этом в Днепровском районе, в частности в Царичанской общине, в результате российского обстрела была повреждена инфраструктура. В городе Каменское поврежден спортивный комплекс, а в Желтоводской и Пятихатской общинах Каменского района – инфраструктурные объекты.

На Синельниковщине под ударом оказались Покровская, Зайцевская, Васильковская и Славянская общины. Там повреждены частный дом и складское помещение. А в Криворожском районе были повреждены учебное заведение, складское помещение и частный дом.

Напомним, в ночь на 5 ноября россияне атаковали беспилотниками Днепр и Самар. Три человека получили ранения, возникли пожары на объектах критической инфраструктуры и в частном секторе.

Как известно, россияне ночью 6 ноября атаковали Киевщину. Три человека пострадали в Бориспольском районе, повреждены энергетическая инфраструктура и здания.

Также в поселке Камышеваха по состоянию на пятые сутки спасательных работ из-под завалов деблокировали уже 53 погибших людей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.