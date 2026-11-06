Стало известно, кто именно возглавит украинскую делегацию на переговорах с рф в Абу-Даби

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах в столице ОАЭ городе Абу-Даби, которые запланированы на 10-11 ноября.

Об этом глава ОПУ заявил в интервью каналу CBS News.

22 октября 2026, 12:40 Переговоры Украины, США и россии: готов ли Кремль к уступкам и что предложат Киеву Политологи Владимир Фесенко и Вадим Денисенко объяснили, почему экономические обещания не гарантируют безопасности Украине и возможен ли прогресс в переговорах с россией.

В комментарии репортеру Буданов подтвердил, что именно он возглавит украинскую делегацию в Абу-Даби на мирных переговорах на следующей неделе, как он делал это в феврале 2026 года.

Буданов также подчеркнул, что прорыва на переговорах он не ожидает, однако считает признаком определенного прогресса то, что делегации россии и Украины встретятся лицом к лицу впервые за несколько месяцев.

«Я еще раз повторю, что эти переговоры не последние, они не окончательные. Все, о чем мы будем говорить, это о наступлении готовности к прекращению продолжающейся войны. Чего мы достигнем? Я воздержусь от ответа», – заявил руководитель ОПУ.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби должны состояться переговоры украинских и российских представителей при посредничестве США. Недавно в Кремле назвали главу делегации россии на этих переговорах.

Как известно, на днях президент Владимир Зеленский обсудил подготовку к трехсторонним переговорам Украины, США и россии на уровне команд со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

А ранее Зеленский заявлял о готовности к встрече с российским диктатором владимиром путиным в Турции.

Также накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган планирует обсудить с путиным завершение войны в Украине после визита Зеленского.

Кроме того, стоит отметить, что 27 октября лидеры Финляндии и Норвегии Александр Стубб и Йонас Гар Стёре позвонили путину. Финский президент впоследствии рассказал, что передал российскому диктатору два предложения от Зеленского: первое касалось готовности провести прямую встречу глав государств, второе было о возможном перемирии в отдельных сферах, в частности в энергетике, продовольственной безопасности, обмене пленными и защите инфраструктуры.

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