Норвегия выделила Украине более 50 млн долларов для выплаты зарплат и пенсий

Правительство Норвегии предоставит Украине 500 млн норвежских крон (примерно 53 млн долларов) на финансирование государственного бюджета.
О выделении помощи сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, его цитирует пресс-служба правительства страны.
Средства будут направлены через Всемирный банк на выплату зарплат работникам государственного сектора, пенсий и социальной помощи в начале 2027 года.
«Стойкость Украины также зависит от того, удается ли поддерживать повседневную жизнь, пока идет война. Норвегия помогает обеспечить возможность детям ходить в школу, больницам лечить пациентов, а пенсионерам получать пенсии», – заявил Эйде.
В норвежском правительстве добавили, что использование средств будут проверяться Всемирным банком и независимыми надзорными механизмами.
Напомним, недавно стало известно, что Норвегия выделит Украине 500 млн норвежских крон на поддержку энергетики. Деньги направят на усиление энергетической устойчивости, восстановление генерирующих мощностей и модернизацию инфраструктуры.
Также сообщалось, что Украина и Норвегия работают над тремя оборонными проектами, в частности для защиты от Shahed, усиления ПВО и развития спутниковой связи.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»