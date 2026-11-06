Норвегия выделила Украине более 50 млн долларов для выплаты зарплат и пенсий

Правительство Норвегии предоставит Украине 500 млн норвежских крон (примерно 53 млн долларов) на финансирование государственного бюджета.

О выделении помощи сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, его цитирует пресс-служба правительства страны.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Средства будут направлены через Всемирный банк на выплату зарплат работникам государственного сектора, пенсий и социальной помощи в начале 2027 года.

«Стойкость Украины также зависит от того, удается ли поддерживать повседневную жизнь, пока идет война. Норвегия помогает обеспечить возможность детям ходить в школу, больницам лечить пациентов, а пенсионерам получать пенсии», – заявил Эйде.

В норвежском правительстве добавили, что использование средств будут проверяться Всемирным банком и независимыми надзорными механизмами.

Напомним, недавно стало известно, что Норвегия выделит Украине 500 млн норвежских крон на поддержку энергетики. Деньги направят на усиление энергетической устойчивости, восстановление генерирующих мощностей и модернизацию инфраструктуры.

Также сообщалось, что Украина и Норвегия работают над тремя оборонными проектами, в частности для защиты от Shahed, усиления ПВО и развития спутниковой связи.

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