К коалиции за возвращение украинских детей присоединилась еще одна страна

Словакия стала 53-й участницей Международной коалиции за возвращение украинских детей. С 2024 года страна сотрудничала с объединением в статусе наблюдателя, а теперь присоединилась к нему как полноправный член.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил словацкого коллегу Юрая Бланара за это решение. По его словам, расширение Коалиции усиливает международную поддержку Украины и общую позицию по поводу недопустимости депортации украинских детей россией.

Глава инициативы Bring Kids Back RU Максим Максимов отметил, что новое членство открывает дополнительные дипломатические возможности для возвращения детей, а также их реабилитацию и реинтеграцию.

В МИД добавили, что Украина подтвердила 20651 случай депортации и принудительного перемещения детей. В то же время, по оценке экспертов Московского механизма ОБСЕ, более миллиона украинских детей находятся под контролем россии.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, незаконно вывезенных из страны представителями российской федерации.

А ранее Зеленский анонсировал, что Украина запускает «механизм отслеживания» для сбора всех данных о похищенных Россией украинских детях.

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