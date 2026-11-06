Россия ночью выпустила по Украине 227 беспилотников: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 6 ноября выпустили по Украине 227 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство воздушных целей врага.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 5 ноября враг атаковал Украину 227 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 196 вражеских БпЛА типа Shahed (70 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов, около 15 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 8 локациях.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 5 ноября, нанесли серию ударов по городу Запорожье. Враг применил, в частности, беспилотники и управляемые авиабомбы.

Также сообщалось, что 5 ноября враг ударил по критической инфраструктуре Винницкой области, есть раненые.

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