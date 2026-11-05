Враг ударил по критической инфраструктуре Винничины, есть раненые

Общество
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Войска рф атаковали несколько общин Винницкой области. Повреждены гражданские и объекты критической инфраструктуры. Ранения получили три человека.
ГСЧС Украины

Армия российской федерации 5 ноября атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру Винничины. В результате удара повреждены здания и транспорт, есть раненые.

Об этом сообщила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

«В результате вражеской атаки в нескольких общинах Винничины есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент известно о троих пострадавших. Все получили легкие травмы. Им оказывают необходимую помощь», – заявила Заболотная.

Авиаудар по Камышевахе: количество погибших превысило 40 человекВ поселке Камышеваха по состоянию на четвертые сутки спасательных работ из-под завалов деблокировали 42 погибших.

По ее данным, в одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар.

В другом месте в результате пожара пострадали 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, еще семь повреждены.

«После отбоя воздушной тревоги энергетики начали восстановительные работы на поврежденных в результате атаки объектах. Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки», – уточнила руководитель Винницкой ОВА.

Напомним, в ночь на 5 ноября россияне запустили по Украине две ракеты Х-35 и 128 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона обезвредила или подавила 105 дронов.

Также российские войска в ночь на 5 ноября атаковали беспилотниками Днепр и Самар Днепропетровской области. В результате ударов три человека получили ранения, возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.

Кроме этого, войска рф атаковали Софиевскую Борщаговку на Киевщине. В результате попадания по складским помещениям возник пожар и пострадал охранник.

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