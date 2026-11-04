Поклад уволил двух сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании НАБУ

Исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, фигурирующих в расследовании НАБУ в рамках операции «Карфаген».

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале СБУ.

11 сентября 2026, 17:29 От «яиц по 17 грн» до «Карфагена»: что происходит с топ-делами НАБУ и САП сейчас В 2025–2026 годах НАБУ и САП провели ряд громких разоблачений коррупции в закупках, энергетике, Верховной Раде. На инфографике «Слово и дело» – на каком этапе сейчас находятся резонансные дела.

В заявлении не уточняется, кого именно уволили. В ведомстве заявили, что способствуют всем необходимым следственным действиям и рассчитывают на объективное расследование.

По словам самого Поклада, он обсудил дело с руководителями НАБУ и САП и поддерживает связь со спецслужбами стран-партнеров, чтобы расследование проходило также в других юрисдикциях.

Отдельно глава СБУ обратился к Егору Буркину по прозвищу «Мексиканец», связываемого с делом, с призывом вернуться в Украину и сдаться правоохранителям.

«Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть», – подчеркнул Поклад.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило, что один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска. Позже выяснилось, что этим высокопоставленным чиновником СБУ является генерал-майор Сергей Дука.

По версии НАБУ и САП, преступная организация, в которую якобы входили действующие чиновники СБУ, посредством подкупа чиновников правоохранительных органов обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колЛ-центров и других незаконных бизнесов.

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