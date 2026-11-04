Поклад уволил двух сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании НАБУ

Политика
Читати українською
Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, фигурирующих в расследовании НАБУ.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, фигурирующих в расследовании НАБУ в рамках операции «Карфаген».

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале СБУ.

От «яиц по 17 грн» до «Карфагена»: что происходит с топ-делами НАБУ и САП сейчасВ 2025–2026 годах НАБУ и САП провели ряд громких разоблачений коррупции в закупках, энергетике, Верховной Раде. На инфографике «Слово и дело» – на каком этапе сейчас находятся резонансные дела.

В заявлении не уточняется, кого именно уволили. В ведомстве заявили, что способствуют всем необходимым следственным действиям и рассчитывают на объективное расследование.

По словам самого Поклада, он обсудил дело с руководителями НАБУ и САП и поддерживает связь со спецслужбами стран-партнеров, чтобы расследование проходило также в других юрисдикциях.

Отдельно глава СБУ обратился к Егору Буркину по прозвищу «Мексиканец», связываемого с делом, с призывом вернуться в Украину и сдаться правоохранителям.

«Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть», – подчеркнул Поклад.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило, что один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска. Позже выяснилось, что этим высокопоставленным чиновником СБУ является генерал-майор Сергей Дука.

По версии НАБУ и САП, преступная организация, в которую якобы входили действующие чиновники СБУ, посредством подкупа чиновников правоохранительных органов обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колЛ-центров и других незаконных бизнесов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
СБУ НАБУ Расследование Увольнение Коррупция в Украине Операция Карфаген
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Украине изменили правила работы частной ПВО: шесть главных нововведений
итогиНАБУ разоблачило преступную организацию в рамках «Карфагена», а демократы выиграли выборы в Конгресс. Главное за день
«Мы дали свои предложения»: Зеленский полтора часа говорил с Виткоффом и Кушнером
Энергетики и коммунальщики смогут ежемесячно получать доплату в 30 тысяч гривен
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за длительных отключений света – соцсети
Литва выслала троих граждан Украины, обвиненных в работе на иностранные спецслужбы
ВСУ сбили вражеский «шахед» с агитлистовками, летевший на Киев – «Мадяр»
Россия продаст долю в крупнейшей судоходной госкомпании из-за нехватки денег на войну – СМИ
Поклад уволил двух сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании НАБУ
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержанной женщине-«медику» избрали меру пресечения (обновлено)
Больше новостей