Стрельба в ТЦ Тернополя: спецподразделение КОРД задержало вооруженного мужчину (обновлено)

Общество
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В Тернополе полиция провела спецоперацию из-за стрельбы в одном из торговых заведений города. На месте чрезвычайного происшествия задержан вооруженный мужчина.
Нацполиция Украины

В Тернополе 5 ноября в одном из торговых заведений города произошла стрельба. Полиция провела спецоперацию по задержанию стрелка.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

«Спецназовцы КОРД задержали вооруженного мужчину, который сегодня устроил стрельбу в одном из торговых заведений Тернополя», – написал Зюбаненко», – сообщил Зюбаненко.

По данным полиции, сегодня около 11:00 правоохранителям поступило сообщение об опасном инциденте в одном из торговых заведений города. По предварительной информации, неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете. А затем из помещения прозвучали два выстрела.

В результате стрельбы, по данным полиции, никто не пострадал.

Задержанным оказался местный мужчина 1973 года рождения. В настоящее время с ним проводят первоочередные следственные действия.

«Благодарю спецназовцев за профессиональные и слаженные действия. В таких ситуациях каждое решение имеет значение, а главный приоритет для нас – сохранение человеческих жизней», – отметил руководитель полиции Тернопольщины.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще один получил ранения и попал в больницу. Полицейские задержали вероятного стрелка.

А в октябре, в помещении территориального центра комплектования на Печерске в Киеве мужчина открыл стрельбу. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих.

Кроме этого, в Кропивницком полиция задержала вооруженного мужчину, который бросил в сторону правоохранителей гранаты и открыл стрельбу из автоматического оружия.

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Полиция Стрельба Оружие Заложники Тернополь Спецоперация
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