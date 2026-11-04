Обыски НАБУ: Нацполиция отстранила от службы фигурантов следственных действий

Политика
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Национальная полиция Украины и Служба безопасности прокомментировали обыски сотрудников НАБУ, которые состоялись утром, 4 ноября.
Фото: НАБУ

Национальная полиция Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования полицейских, в отношении которых Национальное антикоррупционное бюро провело процессуальные мероприятия во время обысков.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Национальная полиция Украины способствует проведению следственных действий НАБУ. По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей», – говорится в заявлении НПУ.

Также правоохранители призвали воздержаться от преждевременных выводов и оценок до завершения расследования.

В Службе безопасности тем временем подтвердили проведение обысков представителями НАБУ и САП и добавили, что мероприятия проходят в рамках ряда уголовных производств и соответствующих решений суда.

«Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия проходят в рамках ряда уголовных производств и соответствующих решений суда. Служба безопасности выступает за объективное и беспристрастное расследование и способствует процессуальным действиям», – говорится в заявлении СБУ.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило, что один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска.

Позже выяснилось, что высокопоставленным чиновником СБУ, которого НАБУ обвинило в угрозах детективам огнестрельным оружием и препятствовании проведению обыска, является генерал-майор Сергей Дука. Также источники УП заявили, что обыски провели и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Позже бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, выехавший за границу, связал обыски НАБУ у троих высокопоставленных чиновников СБУ с расследованием дел в отношении Семена Кривоноса и окружения Александра Клименко.

Кроме этого, мы информировали, что НАБУ и САП завершили следствие по коррупционному делу «Мидас».

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