Евросоюз может пересмотреть безвиз с Грузией

Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных ограничений против Грузии. В частности, Брюссель не исключает отмену безвизового режима.

Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, цитирует «Еuronews».

По ее словам, министры иностранных дел государств Евросоюза в январе проведут детальное обсуждение дальнейших действий в отношении Грузии.

4 ноября 2026, 17:42 Обновление состава ЦИК и ускорение реформ: обнародован отчет о пути Украины в ЕС Европейская комиссия обнародовала годовой отчет о прогрессе Украины на пути вступления в Евросоюз, оценив успехи в ключевых реформах за период с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года

«В настоящее время рассматриваются все варианты. Правительство Грузии сейчас движется к столкновению с Европейским Союзом из-за демократического откатывания. Это совершенно очевидно. Шаги, которые были предприняты, пока направлены не в том направлении», – сказала Каллас.

В опубликованном Европой отчете также есть предупреждение о расширении ограничений на весь безвизовый режим. В документе отмечается, что грузинские власти не устранили претензии Брюсселя относительно состояния демократии и соблюдения основополагающих прав в стране.

Как известно, в марте 2026 года Еврокомиссия уже приостановила безвизовые поездки в Шенгенскую зону для граждан Грузии с дипломатическими, служебными и официальными паспортами. Ограничения ввели сроком на один год с возможностью продления.

При этом владельцы обычных биометрических паспортов пока сохраняют право на краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны без виз.

ЕК также заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС, который начался еще в 2023 году, фактически остановлен, а статус кандидата на членство страна сохраняет лишь формально.

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» приняла решение не проводить переговоры о вступлении в ЕС минимум до 2028 года. В ноябре 2024 года из-за этой заморозки в стране уже начались массовые протесты.

Напомним, Европейская комиссия обнародовала ежегодный Отчет по Украине и еще 9 странам за 2026 год, который является составной частью Пакета расширения Евросоюза. Документ содержит детальный анализ выполнения критериев вступления, оценку реформ за период с сентября 2025 по сентябрь 2026 года и очерчивает приоритетные задачи на следующий год.

Тем временем Украина рассчитывает открыть до конца года все переговорные кластеры о вступлении в ЕС.

А премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что на следующих парламентских выборах может выступить за возвращение страны в Европейский Союз.

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