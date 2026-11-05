Апелляция оставила без изменений залог сотруднику СБУ по делу о взятке

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде 5 млн грн залога с обязанностями, примененную к сотруднику Службы безопасности Украины Игорю Слышу. НАБУ и САП его подозревают в организации схемы незаконного бронирования военнообязанных от мобилизации.

Такое решение 29 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд отпустил под 5 млн грн залога сотрудника СБУ Игоря Слыша. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта. Его защитники подали апелляционную жалобу на это решение.

«Определение следственного судьи ВАКС от 10 сентября 2026 года оставить без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему незаконного бронирования военнообязанных. По данным следствия, сотрудник СБУ привлек к схеме пособника и директора предприятия, имевшего статус критически важного. Военнообязанных после получения неправомерной выгоды фиктивно трудоустраивали на предприятии и оформляли им бронирование. При этом фактически они не работали, а начисленную им зарплату должны были возвращать участникам схемы на определенные банковские счета.

НАБУ задокументировало несколько эпизодов незаконного бронирования. Общая сумма неправомерной выгоды составила почти 1 млн грн. В одном из случаев деньги передали в виде криптовалюты. Сотруднику СБУ дополнительно инкриминирована легализация более 18,4 млн грн, которые он использовал для приобретения и оформления недвижимости и автомобиля (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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