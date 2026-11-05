Авиаудар по Камышевахе: количество погибших превысило 40 человек

Количество погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе Запорожской области увеличилось до 42 человек. Под обломками еще могут находиться десятки людей.

Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и Нацполиции.

«Камышеваха. Четвертые сутки аварийно-спасательных мероприятий. По состоянию на данный момент из-под завалов деблокированы 42 погибших человека. Продолжается идентификация неопознанных тел», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что аварийно-спасательные мероприятия на месте разрушенной школы не прекращаются. Под завалами еще могут находиться 33 человека.

Как уточнили в полиции Запорожской области, специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести, продолжают идентифицировать тела, поскольку многих жертв невозможно опознать визуально.

«На месте российского удара уже четвертые сутки специалисты ГСЧС продолжают работать среди руин, где каждый этап работ требует особой осторожности и слаженных действий. К поисковой операции привлечены спасатели, специалисты Государственного горноспасательного отряда ГСЧС Украины и кинологические расчеты», – отметили спасатели.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Накануне президент Владимир Зеленский сообщал о 40 погибших.

Также сообщалось, что в ночь на 5 ноября россияне запустили по Украине две ракеты Х-35 и 128 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона обезвредила или подавила 105 дронов.

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