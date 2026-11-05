Дизельная сделка Трампа с рф: два танкера с российским дизелем изменили курс на пути в США

Два танкера с российским дизелем, которые отправились в США в рамках дизельных договоренностей Трампа и путина, изменили курс и больше не направляются в американские порты.

Об этом сообщило издание «Financial Times».

По данным медиа, российский танкер «Talisman», находящийся под санкциями США, Великобритании и ЕС, вместо Атлантического океана направился в Средиземное море. Сейчас он находится у побережья Алжира. Судно пока не имеет подтвержденного порта назначения.

15 октября 2026, 14:21 Трамп договорился с путиным об экспорте дизеля, но есть нюанс: для США его хватит на полдня Дональд Трамп заключил сделку на импорт дизеля из россии, тогда как США сами экспортируют его за границу, а обещанные рф объемы мизерно малы. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Второй танкер – «Leruo». Он также изменил пункт назначения из США на Бразилию. Танкер тоже находится под международными санкциями.

А вот третий танкер – «Agioi Fanendes» – пока продолжает движение в сторону США. Ожидается, что он прибудет в Нью-Йорк на этих выходных. Однако компания-владелец этого судна Eastern Mediterranean Maritime уже заявила, что окончательный пункт назначения еще не подтвержден.

Мэтт Смитт, аналитик компании Kpler, отслеживающей морские перевозки, предполагает, что этот танкер тоже может изменить курс. Американские покупатели не спешат принимать российское топливо из-за возможных юридических проблем и санкционных рисков.

Тем временем, как пишет «FT», запасы дизельного топлива в США упали ниже 100 миллионов баррелей впервые более чем за 20 лет. Его цена на заправках достигла $6,27 за галлон, близко к сентябрьскому рекорду.

Как известно, в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с диктатором путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Для этого Вашингтон временно ослабил санкции против российского дизеля.

Это решение вызвало критику со стороны Украины и американских законодателей, которые предостерегают, что доходы от экспорта энергоресурсов могут поддерживать российскую военную экономику.

Тем временем правительство Германии подтвердило, что продолжит соблюдать санкции против россии и не будет импортировать российское дизельное топливо, несмотря на договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.

А демократы в Конгрессе США требуют от крупнейших американских банков и портовых администраций сохранить документы, связанные с возможным импортом российского дизеля и другими сделками по его поставкам.

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