Российские власти планируют продать 7,8% акций государственной судоходной компании «Совкомфлот», чтобы пополнить бюджет на фоне роста дефицита и военных расходов. Речь идет о части государственного пакета, который составляет 82,8% акций компании.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на объявление Росимущества об отборе организаторов продаж.
По оценкам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, рыночная стоимость пакета составляет около 15 млрд рублей. В то же время фактическая сумма может быть меньше, если для продажи придется предоставить инвесторам скидку.
Журналисты указывают, что деньги от приватизации должны поступить в федеральный бюджет, который в 2027 году предусматривает увеличение военных расходов до 17,1 трлн рублей – примерно треть всех государственных расходов.
Правительство рф также закладывает на 2027 год дефицит бюджета в 5,4 трлн рублей, несмотря на очередное повышение налогов. Военные расходы, по сравнению с бюджетом на 2026 год, должны вырасти на треть.
Напомним, ранее сообщалось, что россия в первом полугодии 2026 года потратила на войну против Украины и производство вооружения рекордные 10,687 трлн рублей – это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
А журналисты выяснили, что россии не хватает по меньшей мере 28 млрд долларов на финансирование войны против Украины.
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