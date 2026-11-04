Россия продаст долю в крупнейшей судоходной госкомпании из-за нехватки денег на войну – СМИ

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Власти рф хотят продать часть своих акций в компании Совкомфлот, чтобы пополнить бюджет на фоне роста дефицита и военных расходов.
Фото: Reuters

Российские власти планируют продать 7,8% акций государственной судоходной компании «Совкомфлот», чтобы пополнить бюджет на фоне роста дефицита и военных расходов. Речь идет о части государственного пакета, который составляет 82,8% акций компании.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на объявление Росимущества об отборе организаторов продаж.

На грани невозврата: как война истощает российскую экономику2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

По оценкам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, рыночная стоимость пакета составляет около 15 млрд рублей. В то же время фактическая сумма может быть меньше, если для продажи придется предоставить инвесторам скидку.

Журналисты указывают, что деньги от приватизации должны поступить в федеральный бюджет, который в 2027 году предусматривает увеличение военных расходов до 17,1 трлн рублей – примерно треть всех государственных расходов.

Правительство рф также закладывает на 2027 год дефицит бюджета в 5,4 трлн рублей, несмотря на очередное повышение налогов. Военные расходы, по сравнению с бюджетом на 2026 год, должны вырасти на треть.

Напомним, ранее сообщалось, что россия в первом полугодии 2026 года потратила на войну против Украины и производство вооружения рекордные 10,687 трлн рублей – это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А журналисты выяснили, что россии не хватает по меньшей мере 28 млрд долларов на финансирование войны против Украины.

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