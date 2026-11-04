Зеленский обсудил с Писториусом ускорение поставок ракет PAC-2

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил с ним возможность ускорения поставок ракет PAC-2 для американских систем ПВО Patriot.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в среду, 4 ноября.

В частности, президент рассказал о ситуации с российскими обстрелами критической инфраструктуры фактически во всех регионах Украины. Зеленский подчеркнул, что сейчас очень много ударов по энергетике, особенно сложно с баллистикой из-за дефицита перехватчиков к «пэтриотам».

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

«Важно находить новые решения в поддержку защиты жизней. У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пройти эту зиму. Не раз именно немецкое лидерство помогало защищать тысячи и тысячи жизней», – подчеркнул президент Зеленский.

Также стороны договорились, что команды проработают эту возможность и другие вопросы, в частности относительно зенитных систем IRIS-T и боеприпасов к истребителям F-16.

«Благодарю министра Писториуса, канцлера Мерца и всю Германию за неизменную поддержку нашей защиты», – добавил украинский лидер.

Напомним, также в ГУР сообщили, что россия продолжает накапливать дальнобойное ракетное вооружение и наращивать его производство, несмотря на международные санкции. По состоянию на октябрь 2026 года страна-агрессор имеет в запасе до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов.

В то же время Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты Америки планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить финансирование программы поставок американского оружия Украине PURL.

Также мировые медиа информировали, что Украина начнет получать 500 одобренных США ракет для Patriot не ранее 4-го квартала 2030 года.

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