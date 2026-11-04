Во Франции хакеры взломали систему управления холодильниками с кровью доноров

В ночь на 2 ноября хакеры совершили кибератаку на Французскую службу крови (EFS). Злоумышленники дистанционно взломали системы управления промышленными холодильниками и попытались уничтожить запасы донорской крови и плазмы.

Об этом сообщило издание Еuronews со ссылкой на заявление Французской службы крови (EFS).

Инцидент, по данным EFS, произошел на трех ее объектах холодильного хранения плазмы. Отмечается, что «пороговые значения температуры и размораживания были повышены до чрезвычайно высоких уровней». Вместо стандартных минус 30, хакеры пытались перепрограммировать установки на критические плюс 110 градусов.

2 ноября 2026, 14:54 Взлом приложения «Воздушная тревога»: чем это грозит и каким оповещениям можно доверять Константин Корсун объяснил, чем опасен взлом приложения «Воздушная тревога», какие каналы оповещения использовать и как защитить смартфон от киберугроз.

«Никаких последствий для здоровья обнаружено не было, и никаких препаратов крови потеряно не было», – заявили в службе.

Отмечается, что эта кибератака была направлена против поставщика холодильного оборудования. Согласно заявлению, среди хранившихся продуктов были пакеты с плазмой, предназначенные для переливания, и плазма, используемая для производства лекарств. В итоге эти запасы были либо перемещены, либо обезопасены.

«Системы мониторинга и сигнализации быстро обнаружили аномалии, что позволило персоналу принять меры для обеспечения того, чтобы никакие продукты крови или образцы не пострадали», – уточнили в EFS.

Также Французская служба крови сообщила, что операции по сбору и распределению крови продолжаются без перебоев, что обеспечивает бесперебойное обслуживание пациентов в больницах и других учреждениях здравоохранения.

Национальное агентство по кибербезопасности Франции и Министерство здравоохранения проводят расследование этого инцидента.

Напомним, недавно хакеры похитили с крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance активы на $6,3 млрд. По данным аналитических компаний, за атакой стоят северокорейские хакеры. Биржа уже заморозила около $3 млрд похищенных средств.

Также в Молдове хакеры похитили из правительственных систем данные примерно 750 тысяч жителей, а также атаковали финансовое ведомство Бельгии, из-за чего временно стали недоступны ряд государственных онлайн-сервисов.

Кроме этого стало известно, что киберпреступники атаковали компьютерные системы Палаты депутатов Италии, взломав почтовые ящики многочисленных парламентариев, в частности премьер-министра Джорджии Мелони.

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