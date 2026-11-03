Командующий «Азова» Прокопенко отреагировал на инцидент в Петропавловской Борщаговке

Командующий группировкой войск «Азов» в составе 1-го корпуса Нацгвардии Денис «Редис» Прокопенко заявил, что стычки в Петропавловской Борщаговке создают выгодную для россии картинку и призвал не дискредитировать украинских военных.

Об этом идет речь в заявлении бригадного генерала, обнародованном в соцсетях.

2 ноября 2026, 21:33 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в НГУ пообещали провести служебное расследование Нацгвардия назначит расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

Согласно словам Прокопенко, все батальоны, полки и бригады корпуса находятся на передовой и круглосуточно выполняют боевые задачи.

«Все батальоны, полки и бригады 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» находятся на передовой и 24 на 7 выполняют поставленные боевые задачи. В это же время люди, которые никоим образом не причастны к защите страны, не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных и создают выгодную для россии картинку», – заявил Прокопенко.

Как подчеркнул командующий, все, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, играет на руку врагу.

«То, что происходит в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян», – подчеркнул Прокопенко.

Командующий «Азова» отмечает, что россия заинтересована в том, чтобы расколоть украинское общество и армию, а также дестабилизировать ситуацию в Украине и очернить образ военного.

«В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу... Мы не позволим никому порочить честь украинских военных», — подчеркнул командующий.

Напомним, что 2 ноября в Telegram-каналах распространили сообщения о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удерживании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

В дом в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СОЧ и заявил, что четыре человека, нуждавшиеся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

В частности, Национальная гвардия Украины пообещала назначить служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

Как известно, также на месте событий находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. При этом командование «Азова» подчеркнуло, что все виновные понесут наказание, в случае если подтвердится факт насилия в отношении военнослужащих.

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