Обновление состава ЦИК и ускорение реформ: обнародован отчет о пути Украины в ЕС

Европейская комиссия обнародовала ежегодный Отчет по Украине и еще 9 странам за 2026 год, который является составной частью Пакета расширения Евросоюза. Документ содержит детальный анализ выполнения критериев вступления, оценку реформ за период с сентября 2025 по сентябрь 2026 года и очерчивает приоритетные задачи на следующий год.

Документ размещен на официальном сайте Европейской комиссии.

Так, по оценке брюссельских аналитиков, Украина продолжает демонстрировать устойчивую приверженность евроинтеграционному курсу, сохраняет функциональность демократических институтов и успешно адаптирует национальное законодательство к нормам ЕС (EU acquis) в условиях полномасштабной российской агрессии и военного положения.

Переговорный процесс

После завершения двустороннего скрининга осенью 2025 года переговорный процесс существенно ускорился:

15 июня 2026 года официально открыт Кластер 1 («Основы процесса вступления»);

14 июля 2026 года открыт Кластер 6 («Внешние отношения»);

13 октября 2026 года открыты Кластеры 2 («Внутренний рынок») и 3 («Конкурентоспособность и инклюзивный рост»).

В настоящее время Еврокомиссия оценивает все остальные переговорные кластеры как полностью готовые к открытию. Для ускорения выполнения промежуточных бенчмарков в октябре 2026 года Украина и ЕК создали совместную Рабочую группу (Task Force).

Демократические институты и выборы

В Брюсселе также отметили стабильную работу Верховной Рады и правительства. В то же время в отчете обращается внимание на периодическое замедление законодательного процесса и необходимость гарантирования прав парламентской оппозиции.

13 октября 2026, 10:13 Почти половина граждан ЕС поддерживают быстрое вступление Украины в блок – опрос В Европейском Союзе 47 процентов населения согласны, чтобы Украина присоединилась к ЕС по ускоренному сценарию. В то же время больше половины европейцев – против быстрого вступления.

Относительно послевоенного избирательного процесса: хотя проведение выборов во время военного положения запрещено законом, ЦИК и профильная рабочая группа парламента провели подготовительную работу в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ.

Среди первоочередных задач ЕК назвала обновление состава Центральной избирательной комиссии, чей 7-летний срок полномочий истек в октябре 2026 года.

В Брюсселе заявили, что в Украине продолжает действовать активное гражданское общество, а отдельные зафиксированные инциденты давления на активистов «должны расследоваться».

Ключевые реформы

Государственное управление. Зафиксирован «хороший прогресс». Принята Стратегия реформирования ГУ и управления публичными финансами на 2026–2030 годы, а также восстановлен конкурсный отбор госслужащих с проверкой добропорядочности. Следующий шаг – полное восстановление конкурсов через единый портал вакансий.

Судебная система и верховенство права. Сфера находится на уровне между «некоторым» и «умеренным» прогрессом. Среди достижений – восстановление кворума ВСП (19 из 21 члена) и формирование нового Совета судей Украины. Главные приоритеты: ускорение замещения более 2500 вакансий судей, квалификационное оценивание при участии ОСД, привлечение международных экспертов к отбору членов ВККС и ВСП, а также реформа Прокуратуры и адвокатуры.

Борьба с коррупцией. Отмечена высокая операционная эффективность НАБУ, САП и ВАКС, в частности во время расследования резонансных дел в сфере энергетики и обороны (операция «Мидас»).

Ключевые требования на 2027 год: принятие новой Государственной антикоррупционной программы на 2026–2030 годы, отмена автоматического закрытия дел по «срокам досудебного расследования» (так называемых «правок Лозового») и расширение подследственности НАБУ.

Экономика

В макроэкономическом блоке ЕК указывает на «некоторый прогресс». В 2025 году рост реального ВВП замедлился до 1,8% (против 3,2% в 2024 году) из-за ударов по энергетике и неблагоприятных погодных условий для агросектора. Несмотря на расширение дефицита текущего счета до 15,6% ВВП, международные резервы Нацбанка остаются на стабильном уровне благодаря внешнему финансированию.

Тем временем высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина продолжает масштабные реформы несмотря на полномасштабную российскую агрессию.

«Украина проводит масштабные реформы под российскими бомбами. Ни одна страна-кандидат ранее не осуществляла реформ такого масштаба в условиях войны. И это заслуживает признания», – сказала она.

По словам Каллас, достигнутый Киевом прогресс дает основания ускорить переговорный процесс.

«Учитывая прогресс Украины, мы должны перейти к открытию всех переговорных кластеров до конца года», – отметила Каллас.

Напомним, недавно медиа писали, будто Европейская комиссия готовит более осторожный план переговоров относительно вступления Украины в Европейский Союз. Документ предусматривает завершение переговоров только по семи направлениям в 2027 году без определения конкретной даты членства.

В то же время премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина рассчитывает открыть до конца года все переговорные кластеры о вступлении в ЕС.

А министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев не может согласиться на модель членства в Европейском Союзе, которой будет ограничиваться продажа отдельных пищевых продуктов в страны блока на постоянной основе.

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