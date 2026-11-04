Осужденный за убийство Ирины Фарион подал апелляцию на приговор суда

Вячеслав Зинченко, приговоренный к пожизненному заключению за убийство языковеда Ирины Фарион, обжаловал приговор Шевченковского районного суда Львова.

Об этом сообщила адвокат Зинченко Диана Кара, ее цитирует LIGA.net.

«Апелляционная жалоба подана с соблюдением сроков», – заявила она.

Отмечается, что жалоба на решение суда поступила в суд еще 29 октября. То есть защита Зинченко не нарушила нормы законодательства, согласно которым на обжалование приговора обвиняемому предоставляется 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, 1 октября суд признал Вячеслав Зинченко виновным в убийстве Фарион и назначил ему пожизненное лишение свободы. Сам Зинченко свою вину отрицал, а его адвокат называла дело сфальсифицированным.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, кто из украинских политиков погиб от огнестрельного оружия с 90-х годов и до настоящего времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.