Осужденный за убийство Ирины Фарион подал апелляцию на приговор суда

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Вячеслав Зинченко, приговоренный к пожизненному заключению за убийство языковеда Ирины Фарион, подал апелляционную жалобу.
Фото: graty.me

Вячеслав Зинченко, приговоренный к пожизненному заключению за убийство языковеда Ирины Фарион, обжаловал приговор Шевченковского районного суда Львова.

Об этом сообщила адвокат Зинченко Диана Кара, ее цитирует LIGA.net.

«Апелляционная жалоба подана с соблюдением сроков», – заявила она.

Отмечается, что жалоба на решение суда поступила в суд еще 29 октября. То есть защита Зинченко не нарушила нормы законодательства, согласно которым на обжалование приговора обвиняемому предоставляется 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, 1 октября суд признал Вячеслав Зинченко виновным в убийстве Фарион и назначил ему пожизненное лишение свободы. Сам Зинченко свою вину отрицал, а его адвокат называла дело сфальсифицированным.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, кто из украинских политиков погиб от огнестрельного оружия с 90-х годов и до настоящего времени.

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