Буданов назвал «недопустимыми» события в Петропавловской Борщаговке и анонсировал решения

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал события, произошедшие 2 ноября в Петропавловской Борщаговке на Киевщине, недопустимыми и вредящими единству украинцев.

Об этом стало известно из соцсетей Буданова.

2 ноября 2026, 21:33 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в НГУ пообещали провести служебное расследование Нацгвардия назначит расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

Он подчеркнул, что подобные инциденты недопустимы для государства, особенно в условиях российской угрозы, поскольку подрывают единство украинского общества.

По словам Буданова, правоохранительные и другие уполномоченные органы в настоящее время выясняют все детали событий, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего. Также должны быть приняты меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения подобных случаев в будущем.

«Прямо сейчас мы вырабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокаций», – заявил Буданов.

В то же время он призвал украинцев при принятии решений и урегулировании конфликтных ситуаций прежде всего руководствоваться интересами государства и нации.

Напомним, 2 ноября в Telegram-каналах распространили сообщение о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удержании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

В дом в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СОЧ (самовольном оставлении части) и заявил, что четыре человека, нуждавшиеся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

Как известно, Национальная гвардия Украины пообещала назначить служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

Позже на место инцидента прибыл Кирилл Буданов. А командование 1-го корпуса НГУ «Азов» заявило, что вместе с правоохранителями взяло на контроль расследование ситуации в воинской части на Киевщине.

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