Дроны атаковали логистический центр Ozon в российском Адыгейске

В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр российской компании Ozon в Адыгейске (Республика Адыгея, рф). Удар вызвал возгорание на объекте, в результате чего работников эвакуировали.
Об этом сообщают мониторинговые и российские Telegram-каналы со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, сегодня ночью после взрывов произошло возгорание в логистическом центре Ozon. Всех сотрудников удалось вовремя эвакуировать, по предварительным данным, никто не пострадал.
О масштабах разрушений и пожаре в компании не сообщили, однако логистический объект полностью прекратил прием новых поставок.
В пресс-службе Ozon заявили, что компания скроет с витрины маркетплейса товары, размещенные в атакованном комплексе в Адыгейске. Также указывается, что партии товаров, которые уже были в пути, перенаправят на другие склады.
При этом российская компания уточнила, что заказы, выполнение которых было привязано к данному комплексу и которые невозможно доставить с других объектов, будут отменены.
Как известно, беспилотники уже атаковали логистические объекты Ozon в Адыгее 24 августа. После той атаки стало известно, что Ozon скрыл адреса складов в россии перед ударами Украины.
Уже в ночь на 15 сентября Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке, в частности, тогда был поврежден склад Ozon.
Напомним, в ночь на 3 ноября в российском Ярославле сообщали об атаке дронов. Предварительно, пожар вспыхнул на территории одного из крупнейших НПЗ «Славнефть-ЯНОС».
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