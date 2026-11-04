Дроны атаковали логистический центр Ozon в российском Адыгейске

В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр российской компании Ozon в Адыгейске (Республика Адыгея, рф). Удар вызвал возгорание на объекте, в результате чего работников эвакуировали.

Об этом сообщают мониторинговые и российские Telegram-каналы со ссылкой на пресс-службу компании.

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Как отмечается, сегодня ночью после взрывов произошло возгорание в логистическом центре Ozon. Всех сотрудников удалось вовремя эвакуировать, по предварительным данным, никто не пострадал.

О масштабах разрушений и пожаре в компании не сообщили, однако логистический объект полностью прекратил прием новых поставок.

В пресс-службе Ozon заявили, что компания скроет с витрины маркетплейса товары, размещенные в атакованном комплексе в Адыгейске. Также указывается, что партии товаров, которые уже были в пути, перенаправят на другие склады.

При этом российская компания уточнила, что заказы, выполнение которых было привязано к данному комплексу и которые невозможно доставить с других объектов, будут отменены.

Как известно, беспилотники уже атаковали логистические объекты Ozon в Адыгее 24 августа. После той атаки стало известно, что Ozon скрыл адреса складов в россии перед ударами Украины.

Уже в ночь на 15 сентября Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке, в частности, тогда был поврежден склад Ozon.

Напомним, в ночь на 3 ноября в российском Ярославле сообщали об атаке дронов. Предварительно, пожар вспыхнул на территории одного из крупнейших НПЗ «Славнефть-ЯНОС».

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