Количество жертв российского авиаудара по Камышевахе возросло до 33

Количество погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе Запорожской области возросло до 33 человек. Несколько десятков человек могут оставаться под завалами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

«Вторые сутки продолжается операция в Запорожской области в поселке Камышеваха. Вчера россияне нанесли по этому поселку несколько ударов авиабомбами. Только один удар – 33 человека погибли, пять человек удалось спасти, и еще более 50 до сих пор могут быть под завалами», – сказал он.

Зеленский также назвал эту атаку одним из самых массовых убийств за время полномасштабной войны рф против Украины.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в том числе атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

А в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и УАБами, попав в медучреждение. Уже известно о 73 пострадавших.

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