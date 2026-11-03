Россияне в течение дня запустили по Украине 81 дрон: сколько целей обезвредила ПВО

Национальная безопасность
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Войска рф в течение дня 3 ноября атаковали Украину 81 ударным беспилотником, в том числе 74 реактивными дронами.
Фото: Getty Images

Российские оккупационные войска в течение дня 3 ноября атаковали Украину 81 ударным беспилотником, в том числе 74 реактивными дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 62 вражеских цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По их данным, атака продолжалась с 06:30 до 19:00. Кроме реактивных беспилотников, россияне применили дроны типа Гербера и БпЛА других типов.

Среди обезвреженных целей – 56 реактивных беспилотников. В то же время, на момент публикации в воздушном пространстве Украины еще оставались вражеские дроны, боевая работа противовоздушной обороны продолжалась.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и авиационные ракеты, а также 289 ударных беспилотников разных видов. Под ударом оказались энергетические объекты в разных регионах страны.

Также как известно, в Днепре в результате российской атаки утром 3 ноября погиб один человек, еще 17 получили ранения. Под удар попали медицинские учреждения города, в частности амбулатория и больница, где находились почти 100 пациентов.

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