В Житомире произошел блекаут после российской атаки на энергетику

В Житомире вечером 3 ноября полностью исчезло электроснабжение в результате российской атаки. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений, а городские власти готовят развертывание «пунктов несокрушимости».

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета и местные Telegram-каналы.

29 октября 2026, 17:38 Конотоп пережил пять дней без света: как городам подготовиться к блэкаутам зимой Святослав Павлюк объяснил, почему города не могут обеспечить население электроэнергией от генераторов и как подготовиться к длительным перебоям со светом, водой и теплом.

Как отмечается, сегодня вечером, 3 ноября, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомирской области, после чего в результате атаки в областном центре полностью исчезло электроснабжение.

«В случае если до утра электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской общине будут развернуты пункты несокрушимости. Здесь можно будет согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом», – говорится в заявлении.

Уточняется, что адреса пунктов несокрушимости можно найти на сайте Житомирского горсовета. По данным «Суспільне Житомир», после российского удара по энергообъекту без электроснабжения также остались некоторые населенные пункты области.

Кроме этого, в соцсетях обнародовали кадры обесточивания в Житомире.

Как известно, в Киеве из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры ввели экстренные отключения света. Ситуация в столице остается очень сложной, перебои со светом также повлияли на водоснабжение и работу электротранспорта.

Напомним, три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили генерацию после атаки россии в ночь на 3 ноября.

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