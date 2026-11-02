В Киеве из-за аварийных отключений ограничили движение метро и электротранспорта

Общество
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В Киеве 2 ноября из-за экстренных отключений света ограничили движение метро на красной и зеленой линиях и остановили скоростной трамвай на Борщаговке.
Фото getty images

В Киеве в понедельник, 2 ноября, из-за проблем с электроснабжением временно ограничили движение поездов на красной и зеленой линиях метро. Также приостановлена работа электротранспорта на отдельных маршрутах.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и «Киевпасстрансе».

По данным КГГА, из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания временно приостановлено движение поездов на зеленой линии метро между станциями «Осокорки» и «Красный хутор», а также на наземном участке красной линии.

В настоящее время на красной линии поезда курсируют только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная». В то же время синяя линия метрополитена работает в обычном режиме.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно остановили движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и на проспекте Отрадном.

В «Киевпасстрансе» отметили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Тем временем в соцсетях сообщают о скоплении пассажиров возле станций метро и значительных пробках на дорогах столицы. Особенно сложная ситуация, по сообщениям очевидцев, наблюдается на Левом берегу Киева.

Как известно, перед этим компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области по команде «Укрэнерго». Во время таких отключений почасовые графики не действуют.

Напомним, недавно в Киеве после массированной атаки рф перекрыли Южный мост и временно ограничивали движение поездов на «красной» и «зеленой» линиях метро. Из-за изменений в работе метрополитена в столице увеличивали количество автобусов на отдельных маршрутах.

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Пробка/Проезд/Дорога Метро Электроэнергия Киевский метрополитен Отключение электроэнергии Война в Украине
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